Yamaçtan kayan ayı gülümsetti

Bilecik'te bir yamaca tırmanmaya çalışan ve devamlı ayağı kayarak yuvarlanan ayı görenleri gülümsetti.

Olay, Bilecik-Osmaneli kara yolu Gülümbe Rampaları'ndan meydana geldi. Kara yolunda yolculuk yapan bir sürücüsü bir ayını kara yolundan ormanlık alana geçtiğini gördü. Hemen cep telefonun kamerasını açan sürücü gülümseten anlara şahit oldu. Ayı ormanlık alana girmek için bir yamacı kullanırken, burayı tırmanamayarak aşağı doğru kayması sürücüyü gülümsetti. Ayı yamacı tırmanamayınca başka çıkış yolları aramaya başlarken, bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücü o anları çekerek, "Çıkmaya çalışıyor. Oradan çıkmazsın ki korkma gel. Yuvarlanacak şimdi" sözlerini söyledi. - BİLECİK

