Beytüşşebap'ta sararan meşe ağaçları ve bal ormanları dronla görüntülendi

Beytüşşebap'ta sararan meşe ağaçları ve bal ormanları dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde havaların soğumasıyla sararan meşe ağaçları ve bal ormanları dronla görüntülendi. Yüksek rakımlı bölgelerde kar etkili olurken, alçak kesimlerde sonbahar manzarası göz kamaştırdı.
Şırnak'ta sonbaharda manzarasıyla hayran bırakan ormanlar dron ile görüntülendi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte yaprakları sararan meşe ağaçları görsel şölen oluşturdu. Bal ormanlarında havadan çekilen görüntüler göz kamaştırdı. Yüksek rakımlı bölgelerde kar etkili olurken, alçak bölgelerde sonbaharda ağaçlar son demlerini yaşıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı