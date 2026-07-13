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Polenler köyü beyaz örtüyle kapladı

Polenler köyü beyaz örtüyle kapladı
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kavak ağaçlarından düşen polenler, rüzgarın etkisiyle Pirinçli köyünü beyaz bir örtüyle kapladı. İlginç doğa olayı vatandaşlara zor anlar yaşatırken, polen etkisinin bir ay süreceği belirtildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kavak ağaçlarından düşen polenler köyü beyaz örtüyle kapladı.

Beytüşşebap'a bağlı Pirinçli köyünde dev kavak ağaçlarında biriken polenler rüzgarın etkisiyle köyün tamamını etkisi altına aldı. İlginç doğa olayı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Rüzgarın etkisiyle her yeri beyaza bürüyen polenlerin etkisi bir ay boyunca devam edecek. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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