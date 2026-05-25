Beypazarı'nda dolu yağışı etkili oldu

Ankara'nın Beypazarı ilçesi yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde etkili olan yağışlı hava, Beypazarı'nda dolu olarak kendini gösterdi. İlçenin yüksek kesimlerimde yer alan Boyalı Mahallesi'nde dolu yağışı nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı