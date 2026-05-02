Beton pompasının üzerinde metrelerce yüksekliğe çıkan işçi, canını hiçe saydı

Elazığ'da bir işçi, beton pompa aracının hortumuna binerek metrelerce yüksekliğe çıkıp canını hiçe saydı.

Olay, Sürsürü Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devam eden bir inşaata harç götüren firma mikser ve pompa ile binaya beton atmaya başladı. Bu sırada ismi öğrenilmeyen bir işçi ise pompa hortumunun üzerine çıktı. Pompa hortumu üzerinde metrelerce yüksekliğine çıkan işçi canını hiçe saydı. İşçinin tehlikeli hareketi cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı