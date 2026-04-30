Baykan'da sağanak yağış etkili oldu: Yollar göle döndü

Siirt'in Baykan ilçesi Veysel Karani beldesinde etkili olan yağış sonrası yollar göle dönerken, ulaşımda güçlük yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Karani beldesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmurun ardından altyapının yetersiz kalması sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yaşanan su taşkınları, araç trafiğini aksattı. Vatandaşlar, her yağışta benzer sorunlarla karşılaştıklarını belirterek altyapı eksikliklerinin giderilmesini istedi. Yetkililerden kalıcı çözüm talep eden bölge sakinleri, yağışların devam etmesi halinde riskin artabileceğine dikkat çekti.

Öte yandan, bölgede ekiplerin inceleme başlattığı öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı