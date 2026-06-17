Bayburt'ta yaralı halde görülen bozayı ölü bulundu

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Çağıllı köyü yakınlarında yaralı halde görülen bozayı, dere kenarında ölü bulundu. Çağıllı köyü muhtarı, vücudunda yara izleri bulunan ayının silahla yaralanmış olabileceğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Çağıllı köyü yakınlarında arazide bulunan köy muhtarı Serdar Bayrak, yol kenarındaki çalılıklarda hareketlilik fark etti. Cep telefonunun ışığıyla etrafı kontrol eden muhtar Bayrak, arka ayaklarını kullanamayan ve ön ayaklarından destek alarak ilerlemeye çalışan bozayıyı gördü.

Bayrak, durumu jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bayburt Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Bayrak'a, yaralı yaban hayvanlarının saldırgan davranabileceği, bu nedenle hayvana yaklaşılmaması ve köylülerin de durumla ilgili bilgilendirilmesi gerektiği iletildi.

Arazi şartları ve havanın kararması nedeniyle ayıya ertesi gün müdahale edileceğinin söylenmesi üzerine muhtar Bayrak, bir süre hayvanı uzaktan takip etti. Bozayının bölgeden uzaklaşmasının ardından muhtar olay yerinden ayrıldı.

Ertesi gün yeniden aynı noktaya giden muhtar Bayrak, bölgede yaptığı aramada bozayıyı dere kenarında ölü buldu. Hayvanın vücudunda yara izleri olduğunu fark eden muhtar, bozayının silahla yaralanmış olabileceğini ifade etti.

Ayının vücudunda delikler, ayak tabanlarında ise parçalanmalar bulunduğunu belirten Serdar Bayrak, hayvanın uzun süre yaralı halde ilerlemeye çalıştığını söyledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı