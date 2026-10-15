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Bayburt'ta yaklaşık 10 dakika süren sağanak ve fındık büyüklüğünde dolu yaşamı etkiledi

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Bayburt'ta yaklaşık 10 dakika süren sağanak ve fındık büyüklüğünde dolu yaşamı etkiledi
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Bayburt'ta yaklaşık 10 dakika süren gök gürültülü sağanak ve fındık büyüklüğündeki dolu yollarda su birikintilerine neden oldu. Bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti; Meteoroloji pazar gününe kadar yağışın sürmesini bekliyor.

Bayburt'ta yaklaşık 10 dakika süren gök gürültülü sağanak ve fındık büyüklüğündeki dolu, yollarda su birikintilerine neden oldu. Bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışın ardından evlerin önlerinde ve sokaklarda biriken dolu taneleri, kış manzaralarını aratmayan görüntüler oluşturdu. Kısa sürede etkili olan sağanak, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Dolu ve sağanağın kısa sürede bu denli etkili olması, yağışın devam etmesi halinde su baskınları yaşanabileceği ihtimalini ortaya çıkardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün tahminlerine göre Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağışın pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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