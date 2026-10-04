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Bayburt'ta tohumluk patates alanlarında karantina kapsamında toprak kontrolü yapıldı

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Bayburt'ta tohumluk patates alanlarında karantina kapsamında toprak kontrolü yapıldı
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Bayburt'ta tohumluk patates alanlarında karantinaya tabi zararlı organizmaların tespiti için toprak kontrolü yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince alınan toprak numuneleri analiz için laboratuvara gönderildi; sağlıklı üretim şartlarının korunması amaçlanıyor.

Bayburt'ta tohumluk patates üretim alanlarında karantinaya tabi zararlı organizmaların tespitine yönelik toprak kontrolleri gerçekleştirildi.

'Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması' yönetmeliği kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince yapılan arazi kontrollerinde, üretim alanlarından toprak numuneleri alındı. Numuneler, gerekli analizlerin yapılması amacıyla ilgili laboratuvara gönderildi.

Çalışmalarla toprakta bulunabilecek zararlı organizmaların tespit edilmesi, üretim alanlarının bitki sağlığı açısından değerlendirilmesi ve sağlıklı üretim şartlarının korunması amaçlanıyor.

Üretim alanlarında bitki sağlığı kontrollerinin ilgili mevzuat ve bakanlık talimatları doğrultusunda sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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