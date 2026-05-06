Bayburt'ta kar sularına karşı dere yataklarında önlem alındı

Bayburt'ta hava sıcaklıklarının artmasıyla eriyen kar sularının debisini yükselttiği derelerde, Devlet Su İşleri ekipleri taşkın riskine karşı iş makineleriyle önlemler alıyor. Ekipler, dere yataklarını kontrol ederek su akışını rahatlatmak için saha faaliyetlerinde bulunuyor.

Bayburt'ta hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte eriyen kar sularının debisini yükselttiği derelerde, taşkın riskine karşı iş makineleriyle önlem alındı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Bayburt Şube Müdürlüğü ekipleri, kar erimelerinin etkili olduğu bölgelerde dere yataklarını kontrol ederek, su akışını rahatlatmaya yönelik saha faaliyeti yürüttü. Ekipler, özellikle yerleşim yerleri ve tarım arazilerine yakın noktalarda biriken malzemeleri temizleyip dere güzergahlarında düzenleme yaptı.

Debisi artan derelerde suyun kontrollü şekilde ilerlemesi için menfez ve geçiş noktaları da kontrol edilirken, muhtemel su baskınlarının önüne geçilmesi için kritik bölgelerde iş makineleriyle tedbir alındı.

DSİ ekipleri, kar erimelerinin devam ettiği yüksek kesimlerden gelen su akışını sahada takip etmeyi sürdürecek. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
