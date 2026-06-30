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Bayburt'ta yakıt yüklü tankerin devrildiği bölgede çevresel inceleme yapıldı

Bayburt'ta yakıt yüklü tankerin devrildiği bölgede çevresel inceleme yapıldı
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Arpalı beldesi ile Uğrak köyü arasında devrilen yakıt yüklü tankerin bulunduğu bölgede, Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından çevresel inceleme yapıldı. Sızıntının etkileri ve alınan tedbirler kontrol edildi.

Arpalı beldesi ile Uğrak köyü arasında devrilen yakıt yüklü tankerin bulunduğu bölgede, çevresel inceleme yapıldı.

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kazanın ardından yakıt sızıntısının çevre üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla olay yerinde incelemelerde bulundu. ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü teknik personelleri, sahada çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik uygulanan tedbirleri yerinde inceleyerek, gerekli kontrolleri yaptı. İncelemelerde, çevresel risklerin takip edildiği ve ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürecin sürdürüldüğü bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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