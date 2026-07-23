Haberler

Beyaz leylekleriyle tanınan Arpalı beldesi karaleyleğe de ev sahipliği yapıyor

Beyaz leylekleriyle tanınan Arpalı beldesi karaleyleğe de ev sahipliği yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'un Arpalı beldesinde beyaz leylekleriyle tanınan bölgede, karaleylek Çoruh Nehri'nde balık ararken cep telefonuyla kaydedildi. Bu, karaleyleğin Arpalı'da ikinci kez görüntülenmesi oldu.

Bayburt'un beyaz leylekleriyle tanınan Arpalı beldesi, karaleyleğe de ev sahipliği yapıyor. Çoruh Nehri'nin kıyısında balık arayan karaleylek, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beldenin içinden geçen Çoruh Nehri'nde dolaşan karaleyleğin balık aradığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkez Camii'nin kubbesindeki yuvalarıyla özdeşleşen beyaz leylekler nedeniyle halk arasında 'Leylekli Camii' olarak bilinen cami, her yıl leyleklere ev sahipliği yapıyor. Çoruh Nehri ise barındırdığı kefal ve sazan başta olmak üzere tatlı su balıklarıyla karaleylek için doğal beslenme alanı oluşturuyor.

Öte yandan, karaleylek daha önce aynı bölgede balık avlarken görüntülenmişti. Bu kez nehrin sığ kesiminde balık ararken kaydedilen karaleylek, Arpalı'da ikinci kez görüntülenmiş oldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Eski valinin telefonu incelendi, Ankara'da gözaltılar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi

Dünya Kupası finalinde Acun'un eşine tribünlerden büyük tepki
Ailesi şokta! Arjantin finalde kaybedince canına kıydı

Aile şokta! Genç adamın intihar nedeni isyan ettirecek cinsten
Şile soruşturmasında dikkat çeken yazışma: Ahbap'ın içini boşalttınız

Şile dosyasından çıkan mesaj olay oldu: Ahbap'ın içini boşalttınız
Çin'in gizemli savaş uçağı yeniden ortaya çıktı! Geri sayım başladı

Gizli yürütülen projede kritik aşama! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Akaryakıta son 15 günde 7. zam! Benzin 70 liraya dayandı

Zam yağmuru dinmiyor! Son 15 günde tam 7 kez fiyatlar arttı
Gökyüzünde beliren dev ejderha paniğe neden oldu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Kenti ayağa kaldıran görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Eski Vali işkenceci çıktı! Sosyal medya kullanıcısına neler yaptırmış neler

Eski Vali işkenceci çıktı! Sosyal medya kullanıcısına neler yaptırmış neler