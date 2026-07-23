Bayburt'un beyaz leylekleriyle tanınan Arpalı beldesi, karaleyleğe de ev sahipliği yapıyor. Çoruh Nehri'nin kıyısında balık arayan karaleylek, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beldenin içinden geçen Çoruh Nehri'nde dolaşan karaleyleğin balık aradığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkez Camii'nin kubbesindeki yuvalarıyla özdeşleşen beyaz leylekler nedeniyle halk arasında 'Leylekli Camii' olarak bilinen cami, her yıl leyleklere ev sahipliği yapıyor. Çoruh Nehri ise barındırdığı kefal ve sazan başta olmak üzere tatlı su balıklarıyla karaleylek için doğal beslenme alanı oluşturuyor.

Öte yandan, karaleylek daha önce aynı bölgede balık avlarken görüntülenmişti. Bu kez nehrin sığ kesiminde balık ararken kaydedilen karaleylek, Arpalı'da ikinci kez görüntülenmiş oldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı