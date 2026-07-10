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İçme Suyu Arıtma Tesisinde çevre denetimi yapıldı

İçme Suyu Arıtma Tesisinde çevre denetimi yapıldı
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Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, içme suyu arıtma tesisinde çevre mevzuatına uyum denetimi yaptı. Denetimde olumsuzluk tespit edilmezken, gerekli uyarılar yapıldı.

İçme Suyu Arıtma Tesisinde, Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince çevre denetimi gerçekleştirildi.

İl Müdürü Cengiz Sevim'in de katıldığı denetimde, tesisin çevre mevzuatı kapsamındaki yükümlülükleri yerinde incelendi. Çevre denetimleri çerçevesinde çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre mevzuatına uyumun sağlanmasına yönelik incelemeler gerçekleştirildi. Ekipler, denetimlerde tesislerin yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini yerinde kontrol etti. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmayan denetimde, gerekli uyarılarda bulunularak hatırlatmamalar yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, çevrenin korunmasına yönelik denetim faaliyetlerinin sürdürüleceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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