Bayburt'ta gübre bayilerine denetim

Bayburt'ta gübre bayilerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimi çalışmaları devam ediyor. Denetimlerde, ürün etiketleri kontrol edildi, numuneler analiz için yetkili laboratuvarlara gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında il genelindeki gübre bayilerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, satışa sunulan ürünlerin etiket bilgileri incelendi, gübrelerden numune alınarak analiz edilmek üzere yetkili laboratuvarlara gönderildi.

Gübre denetimlerinin yanı sıra bitki koruma ürünlerine yönelik kontrollerin de eş zamanlı olarak sürdüğü bildirildi. Çalışmalarla, taklit ve tağşiş ürünlerin piyasaya arzının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, bakanlık koordinasyonunda sağlıklı üretim ve güvenilir tarım için denetim faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi. - BAYBURT

