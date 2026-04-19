Haberler

Bayburt'ta gençler çiftlikte ekranlardan uzak bir gün geçirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Gençlik Merkezi, gençler için doğa ile iç içe bir etkinlik düzenleyerek özgüven, odaklanma ve birlikte hareket etme becerilerini destekleyen faaliyetler sundu. At binen ve ok atan gençler, doğanın keyfini çıkararak çeşitli yeteneklerini geliştirdi.

Bayburt Gençlik Merkezi tarafından çiftlikte düzenlenen etkinlikte gençler, ekranlardan uzak, doğayla iç içe bir gün geçirdi. Etkinlikte gençlerin özgüven, odaklanma ve birlikte hareket etme becerilerini destekleyen faaliyetlere yer verildi.

Etkinlik kapsamında at binen gençler özgüvenlerini pekiştirirken, doğa yürüyüşüyle şehir yaşamının yoğunluğundan uzaklaştı. Ok atışı yapan gençler ise hedefe odaklanma ve dikkat toplamanın önemini uygulamalı olarak deneyimledi.

Programda ayrıca gençlerin paylaşma, sabır ve birlikte hareket etme bilincini pekiştirmeye yönelik farklı etkinlikler de gerçekleştirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi

Yavaş'la ilgili yeni iddia gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevinden ayrıldı

9 kişinin öldüğü katliamın ardından "istifa" kararı
Bayılan sürücü direğe çarptı, direk yayayı ezdi! Yaşam savaşı veriyor

Bayılan sürücü direğe çarptı, direk yayayı ezdi
Şaka değil! Tottenham küme düşüyor

Şaka değil! Küme düşüyorlar
Şanlıurfa'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü
Yunus Akgün'den Fenerbahçe itirafı

Maç biter bitmez flaş itiraf: Fenerbahçe...
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...

"Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de..."