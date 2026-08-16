Bayburt'ta Dolu Yağışı Eko-Köy'de Ürünlere Zarar Verdi
Bayburt'ta dün akşam etkili olan dolu yağışı, Eko-Köy'de üretim yapan çiftçilerin mısır, fasulye, patates, lahana ve kabak gibi ürünlerinde hasara yol açtı. Bazı seraların örtüleri uçarken, bazıları delindi. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Çiftçi Bayram İpek, 20 üreticinin ürününün zarar gördüğünü belirterek, üreticilere destek sağlanmasını istedi.
Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı, Bayburt Eko-Köy'de üretim yapan çiftçilerin ürünlerinde hasara yol açtı.
Dün akşam etkili olan dolu nedeniyle mısır, fasulye, patates, lahana ve kabak başta olmak üzere birçok ürün zarar gördü. Bazı seraların örtüleri uçarken, bazılarında ise örtüler delindi.
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yağışın ardından Eko-Köy'e gelerek hasar tespit çalışmalarına başladı.
Eko-Köy'de üretim yapan çiftçilerden Bayram İpek, dolu yağışından 20 üreticinin ürünlerinin zarar gördüğünü belirtti.
Dolu nedeniyle üreticilerin yağış sırasında ürünlerine müdahale edemediğini ifade eden İpek, ekiplerin bölgede inceleme yaptığını ve hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasını beklediklerini söyledi.
İpek, birçok ürünün doludan zarar gördüğünü, bazı seraların örtülerinin uçtuğunu, bazılarının ise delindiğini belirterek üreticilere destek sağlanmasını istedi.