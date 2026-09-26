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Bayburt'ta 3 projeyle 415 hektar alana 118 bin fidan dikilecek

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Bayburt'ta 3 projeyle 415 hektar alana 118 bin fidan dikilecek
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Bayburt Orman İşletme Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla 3 projede toplam 415 hektar alanda 118 bin fidan toprakla buluşturulacak. Ozansu, Serenli ve Petekkaya köylerindeki projelerle toprak erozyonunun önlenmesi ve orman varlığının artırılması hedefleniyor.

Bayburt'ta yürütülen ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları kapsamında 3 projede toplam 415 hektar alanda 118 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Bayburt Orman İşletme Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ozansu köyü Erozyon Kontrolü Uygulama Projesi ile 300 hektar alana 47 bin fidan dikilecek.

Serenli köyü Ağaçlandırma Uygulama Projesi kapsamında 20 hektar alanda 28 bin, Petekkaya köyü Ağaçlandırma Uygulama Projesiyle ise 95 hektar alanda 70 bin fidanın toprakla buluşturulması planlanıyor.

Projeler öncesinde sahalarda toprak hazırlığı ve teraslama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla toprak erozyonunun önlenmesi ve orman varlığının artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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