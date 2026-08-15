Bayburt Kent Konseyi'nden Kale Kazılarına Yerinde İnceleme
Bayburt Kent Konseyi üyeleri, Bayburt Kalesi'ndeki kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan konsey, yaklaşık 5 bin yıl öncesine ait bir eserin keşfedildiğini öğrendi. Ayrıca, çıkarılacak eserlerin sergilenmesi için Dede Korkut Müzesi'nin tahsis sürecinin takip edildiği ve kale surlarındaki taş düşme riskine karşı önlemlerin izlendiği bildirildi.
Bayburt Kent Konseyi üyeleri, Bayburt Kalesi'nde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, kazı alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerle görüştü.
Kent Konseyinden yapılan açıklamada, kazı çalışmalarının başlatılmasında emeği geçenlere teşekkür edilerek, sahada görev yapan ekiplere başarı ve kolaylık dilendi.
Açıklamada, kazı ekibinden alınan bilgiler doğrultusunda Bayburt Kalesi'nde yaklaşık 5 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen bir eserin keşfedildiğinin öğrenildiği belirtildi.
Kazılarda ortaya çıkarılan ve ilerleyen süreçte bulunması muhtemel eserlerin Bayburt'ta sergilenebilmesi amacıyla Dede Korkut Müzesi'nin Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne tahsis sürecinin de takip edildiği kaydedildi.
Kent Konseyince ayrıca Bayburt Kalesi surlarından düşen veya düşme riski bulunan taşlara yönelik alınması gereken önlemler ile onarım çalışmalarının da takip edildiği bildirildi.