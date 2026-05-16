Gercüş'te nohut büyüklüğünde dolu yağdı
Batman'ın Gercüş ilçesinde nohut büyüklüğünde yağan dolu ve ardından gelen sağanak yağış, tarım arazilerini ve su kanallarını olumsuz etkiledi, sel suları hızla aktı.
İlçede etkili olan dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü. Dolu yağışı, daha sonra yerini sağanağa bıraktı. Sağanak, bölgedeki tarım arazilerini ve su kanallarını da vurdu. Özellikle kırsal bölgelerde menfezlerin debisi yükselirken, bulanık sel suları büyük bir hızla akmaya başladı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı