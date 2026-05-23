Gercüş Ovası kırmızıya boyandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde gelincik tarlaları, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir manzara oluşturdu. Hayvan sürüleri ve çocuklar, kırmızı gelincikler arasında huzur dolu anlar yaşıyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde gelin tarlası her yeri kırmızıya boyadı.

Gercüş'te sadece bir manzara değil, aynı zamanda huzur dolu bir yaşam alanı sunuyor. Kırmızı gelincik tarlaları arasında otlayan hayvanlar, doğanın kalbinde eşsiz bir tablo görüntüsü oluşturdu. Kilometrelerce uzanan bu doğal örtü, drone çekimlerine de yansıyarak bölgenin güzelliğini gözler önüne serdi.

Sadece doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının değil, bölgedeki hayvan yetiştiricilerinin de rotası bu tarlalar oldu. Baharın tazeliğini fırsat bilen çobanlar, sürülerini bu renkli ovalarda otlatırken; çocuklar ve gençler ise papatyalar ve gelincikler arasında en güzel kareleri yakalamak için birbirleriyle yarışıyor. - BATMAN

