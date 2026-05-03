DÜZCE(İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü analiz ve tahmin merkezinden Batı Karadeniz'de fırtına uyarısı yapıldı. Fırtınanın 4 Mayıs 202 günü 23.59'a kadar sürmesi bekleniyor.

Düzce Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını paylaştı. Analiz ve tahmin merkezinden yapılan uyarıda "Batı Karadeniz'de (Düzce, Zonguldak, Bartın) rüzgarın bu gece 3 Mayıs 2026 saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 4 Mayıs 2026 pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denilerek vatandaşlar bilgilendirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı