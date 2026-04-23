Başkentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. İlçedeki Kirazyanı Yaylası'nda yoğun kar yağışı etkili olurken, beyaz örtüyle kaplanan bölgede vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı