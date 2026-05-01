Başkan Akın, Milletvekili Nazırlı ile bir araya geldi

AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Elazığ Şubesi'ni ziyaret ederek, Başkan Yavuz Akın ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette, Elazığ'ın ekonomik potansiyeli, yatırım imkanları ve özellikle kültür ve turizm alanında hayata geçirilebilecek projeler ele alındı. Şehrin kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalar üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, iş dünyasının beklentileri de gündeme getirildi.

Milletvekili Nazırlı, Elazığ'ın sahip olduğu değerlerin doğru projelerle daha ileriye taşınabileceğini belirterek, iş insanlarının bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Nazırlı, ASKON Elazığ Şubesi'nin yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ettiklerini de vurguladı.

Ziyaret sonunda Başkan Yavuz Akın ve yönetimine çalışmalarında başarılar dileyen Nazırlı, birlik ve beraberlik içerisinde şehrin gelişimi için ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı