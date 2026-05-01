Başkan Akın, Milletvekili Nazırlı ile bir araya geldi

Başkan Akın, Milletvekili Nazırlı ile bir araya geldi
AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, ASKON Elazığ Şube Başkanı Yavuz Akın ve yönetimiyle bir araya geldi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, ASKON Elazığ Şube Başkanı Yavuz Akın ve yönetimiyle bir araya geldi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Elazığ Şubesi'ni ziyaret ederek, Başkan Yavuz Akın ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette, Elazığ'ın ekonomik potansiyeli, yatırım imkanları ve özellikle kültür ve turizm alanında hayata geçirilebilecek projeler ele alındı. Şehrin kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalar üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, iş dünyasının beklentileri de gündeme getirildi.

Milletvekili Nazırlı, Elazığ'ın sahip olduğu değerlerin doğru projelerle daha ileriye taşınabileceğini belirterek, iş insanlarının bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Nazırlı, ASKON Elazığ Şubesi'nin yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ettiklerini de vurguladı.

Ziyaret sonunda Başkan Yavuz Akın ve yönetimine çalışmalarında başarılar dileyen Nazırlı, birlik ve beraberlik içerisinde şehrin gelişimi için ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Mecidiyeköy'de büyük arbede! Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı

Adres bu kez Taksim değil! TOMA'lı müdahalede Erkan Baş da hedef oldu
Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Fener taraftarını kahreden anlar! Ağlaya ağlaya gitti

Taraftarın sevgilisi ağlaya ağlaya gitti
Yıllar sonra Ricardo Quaresma ile aynı pozu verdi! Herkes aynı yorumu yaptı

Yıllar sonra aynı pozu verdiler!

Galatasaray'dan Kim Min Jae ve Salih Özcan bombası

Fener taraftarının korktuğu başına geldi
Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı