Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bartın'da yılın ilk karı etkili oldu, Ardıç'ta kalınlık 10 santimetreyi buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da yılın ilk karı etkili oldu, Ardıç'ta kalınlık 10 santimetreyi buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın yüksek kesimlerinde yılın ilk kar yağışı etkili oldu. Ulus ilçesine bağlı Uluyayla ile Kumluca beldesindeki Ardıç ve Gezen yaylaları beyaza bürünürken, yaklaşık 1500 metre rakımlı Ardıç Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Bartın'ın yüksek kesimlerinde yılın ilk kar yağışı etkili oldu. Uluyayla, Ardıç Yaylası ve Gezen Yaylası beyaz örtüyle kaplanırken, yaklaşık 1500 metre rakımlı Ardıç Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Uluyayla ile Kumluca beldesindeki Ardıç Yaylası ve Gezen Yaylası'nda yılın ilk kar yağışı görüldü. Ardıç Yaylası'nda özellikle Kurt Girişi olarak bilinen mevki, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Yaylalar beyaza büründü

Bartın'ın en yüksek yaylaları arasında yer alan, yaklaşık 1500 metre rakımlı Ardıç Yaylası'nda kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı gözlemlendi.

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan yaylalara gelen vatandaşlar, araçlarıyla bölgeyi ziyaret ederek kar manzarasını fotoğraf ve videolarla görüntüledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Erkan Petekkaya, Hülya Avşar’ın yürüyüşüne yaptığı yoruma açıklık getirdi: Espri yaptım

Hülya Avşar yorumu ile gündemdeydi! İlk kez açıklama yaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor

Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
Benzine bu gece 4 lira 30 kuruş indirim geliyor

Bu gece yarısı hesaplar değişecek
WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Bunu ilk kez yapabileceksiniz

WhatsApp'a bomba özellik geliyor
Kylie Jenner Victoria’s Secret meleği oldu, giydiği sütyenin fiyatı dudak uçuklattı

Victoria’s Secret meleği oldu, giydiği sütyenin fiyatı dudak uçuklattı
Selde aracı hasar görenler dikkat! Kaskosu olmayanlar da para alabilir

Sel mağdurları bunu bilmiyor! Kasko olmasa bile tazminat kapısı açık
Görüntü Suriye'den! Mahkemenin kararı sonrası 'Yaşasın adalet' diye bağırdı

Görüntü Suriye'den! Mahkemenin kararı sonrası yerinden fırlayıp...

Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği şaşırttı! Meğer başkomisermiş

Süper Lig maçını yöneten hakemin asıl mesleği herkesi şaşırttı!