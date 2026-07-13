Haberler

Aşırı sıcaklarda boğulmalara dikkat

Aşırı sıcaklarda boğulmalara dikkat
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yetkililer, aşırı sıcaklarda serinlemek isteyen vatandaşların yüksek ölüm riskine rağmen baraj, gölet ve sulama kanallarına girmesinin boğulma vakalarını artırdığını belirterek uyarılarda bulundu.

Yaz aylarının aşırı sıcak geçen günlerinde baraj, gölet ve sulama kanallarında boğulma oranının arttığına dikkat çeken yetkililer, pek çok kişinin yüksek ölüm riskine rağmen baraj, gölet hatta sulama kanallarına girmekten vazgeçmediğini belirttiler.

Yurt genelinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte serinlemek isteyen vatandaşlar deniz ve havuzlara koşarken, pek çok kişi yüksek ölüm riskine rağmen baraj, gölet hatta sulama kanallarına giriyor. Yaz aylarında özellikle çocukların tehlikeli bir oyun oynadığına dikkat çeken yetkililer, baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmemesi hususunda uyarıda bulundular.

Yapılan uyarıda, "Ne kadar yüzme bilinirse bilinsin; tatlı ve durgun su ile deniz suyunun özellikleri farklıdır. Bunu göz ardı eden onlarca çocuğumuz "ben yüzme biliyorum" diyerek 3-5 metrelik sulara korkusuzca giriyor. Ancak bilinmelidir ki baraj plaj değildir" denildi.

Pek çok sulama kanalı ve göletin çevresinin korkuluklarla kapatılmasına rağmen; bazı noktalara ise uyarı levhalarının asıldığını belirten yetkililer, hazırlanan kamu spotları ile sık sık vatandaşları uyarıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD düzinelerce hedefi vurdu, İran'dan askeri üslere misilleme geldi

Orta Doğu yangın yeri! Onlarca askeri hedef yerle bir edildi
İsrail'den Davut Koridoru için saldırı hazırlığı! Türkiye gelişmeleri yakından izliyor

Davut Koridoru için saldıracaklar! Türkiye adım adım takip ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş

Son anda gözaltına alınmış! "Yurt dışı" detayı bomba
Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti

Marmaray'da pes dedirten görüntü
Dünyaca ünlü otomotiv devinden tarihi hata! 1265 müşteriye yanlış araç satıldı

Otomotiv devinden tarihi hata! Yüzlerce müşteriye yanlış araç satıldı
TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar

TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar
Atilla Taş'tan zehir zemberek Haluk Levent açıklaması

Haluk Levent'e demediğini bırakmadı, resmen öfkesini kustu
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu
Ünlü oyuncular Hazal Kaya ve eşi Ali Atay ülkeyi terk ediyor

Ünlü oyuncu çift ülkeyi terk ediyor: İstikamet Avrupa