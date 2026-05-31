Diyarbakır ve Malatya'yı birbirine bağlayan köprünün karayla bağlantısındaki hasara rağmen üstünde yürüdüler

Diyarbakır'ın Çüngüş ve Malatya'nın Pütürge ilçesinin mahallelerini birbirine bağlayan köprü, Karakaya Barajı'nda yapılan su tahliyeleriyle birlikte zarar gördü. Vatandaşlar, kopma noktasına gelen köprüde manzarayı izlemeye devam etti.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi kırsal mahalleleri ile Malatya'nın Pütürge ilçesi kırsal mahallelerini birbirine bağlayan Karakaya Barajı'nın altında bulunan köprü, karayla bağlantısı kopma noktasına geldi. Barajdaki su seviyesinin yükselmesi üzerine, su tahliyesi yapılmaya başlanmıştı. Suyun oluşturduğu basınçla köprünün Malatya kısmındaki ayağında hasar oluşmuştu. Oluşan hasardan dolayı köprü, geçtiğimiz günlerde araç trafiğine kapatılmıştı. Köprünün Malatya ili ile bağlantı ayağında hasar derinleşti, köprü bağlantısında çökme oluştu. Vatandaşlar ise bu tehlikeye rağmen köprü üzerinden baraj manzarasını izlemeye devam etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı