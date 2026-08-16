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Haydaroba Köprüsü yeniden trafiğe açıldı

Haydaroba Köprüsü yeniden trafiğe açıldı
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Çanakkale’nin Yenice ilçesinde bulunan Yenice-Gönen Barajı’nda suların çekilmesiyle Haydaroba Köprüsü ulaşıma açıldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bulunan Yenice- Gönen Barajı'nda suların çekilmesiyle Haydaroba Köprüsü ulaşıma açıldı.

Yenice ilçesine bağlı Haydaroba köyünü ilçe merkezine bağlayan ve Yenice-Gönen Barajı'nın su tutmasının ardından sular altında kalan Haydaroba Köprüsü, baraj suyunun iyice çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Yenice ilçesine daha kısa mesafede ulaşımı sağlayan bu köprünün açılması ile vatandaşlar 10 kilometre daha az yol giderek vakit ve yakıttan tasarruf ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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