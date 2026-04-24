Balık tutmaya giderken kurtla karşılaştılar

Karabük'ün Eflani ilçesinde balık tutmaya giden arkadaş grubu, gölet kenarına yaklaştıklarında karşılaştıkları kurdu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, Eflani ilçesindeki Bostancılar Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık tutmak için bölgeye giden arkadaş grubu araçla seyir halindeyken gölet kenarında yiyecek arayan bir kurt fark etti. Kurdu gören gençlerden birinin şaşkınlıkla, "Bak, önümüze kurt çıktı" sözleri kameralara yansıdı.

Yol kenarındaki ağaçlık alanda bir süre duran ve bitkin olduğu gözlenen kurt, çevreyi izledikten sonra sakin tavırlarla ağaçların arasına girerek gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasınca görüntülendi. - KARABÜK

