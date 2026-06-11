Karayolları Bayburt ekipleri Balahor yolunu asfaltlıyor

Balahor yayla yolunda ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla Karayolları 106. Şube Şefliği tarafından asfalt serim çalışması başlatıldı.

Kış döneminin ardından yayla sezonunun açılmasıyla birlikte sürücülerin ve bölge halkının daha rahat seyahat edebilmesi için yürütülen çalışmalar hızlandırıldı. İş makineleriyle karlı dik yamaçların arasında bulunan güzergahta zemin düzenleme ve asfaltlama çalışmaları yapılıyor.

Yüksek rakımlı bölgede titizlikle devam eden çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Çalışmalarla yaylaya erişim daha emniyetli hale gelecek ve güzergahtaki ulaşım kalitesi artacak. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı