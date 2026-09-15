Baklan’da sonbahar dönemi şap aşılamaları başladı

Baklan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, büyükbaş hayvanlarda şap hastalığına karşı yürütülen 2026 yılı sonbahar dönemi aşılama kampanyası başlatıldı.

Hayvan sağlığının korunması ve şap hastalığıyla etkin mücadelenin sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar, ilçe genelinde Veteriner Hekimler ve teknik personel tarafından titizlikle yürütülüyor.

Aşılama çalışmalarının, hayvan yetiştiricilerinin sağlıklı ve güvenli üretim yapabilmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. Baklan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yetiştiricilere hayvanlarının aşılarını zamanında ve eksiksiz yaptırmaları konusunda hassasiyet gösterme çağrısında bulundu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sağlıklı hayvan, güvenli üretim, güçlü hayvancılık" mesajı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı