Ayvacık'ta çiftçiler başıboş yılkı atlarından dertli

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde başıboş yılkı atları tarım arazilerine ve zeytinliklere zarar veriyor, yollarda tehlike oluşturuyor. Çiftçiler kalıcı çözüm talep ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iddiaya göre başı bol yılkı atları tarım arazilerine zara vermesi sebebiyle çiftçiler, soruna bir çözüm bulunmasını istiyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Kocaköy köyünde başıboş dolaşan yılkı atları, bölgedeki çiftçilerin korkulu rüyası haline geldi. İddiaya göre, 150'ye yakın başıboş atın ekili ve dikili alanlara girerek tarlalara ve zeytinliklere zarar verdiği ileri sürüldü.

Çiftçiler, başıboş atların yalnızca tarım arazilerine değil, aynı zamanda ilçe merkezindeki yollarda da tehlike oluşturduğunu söyledi. Özellikle bölgedeki yollarda da görülen atlar, araçların arasında dolaşarak kazalara davetiye çıkarıyor. Bölgedeki köylüler, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için kalıcı önlemler talep ediyor. Bölgedeki kırsal alanlarda küçükbaş hayvan üreticilerin hayvanları için ektiği ve hayvanları beslemek için bıraktığı otları da yiyen başıboş atların sayısının giderek artması da üreticileri tedirgin etmeye başladı. Kocaköy muhtarlığı ise konuyu Ayvacık Kaymakamlığına ileterek sorunun çözülmesini talep etti.

Bölgede hayvancılıkla uğraşan Ramazan Gezici, "40 yıldır hayvancılık yapıyorum. 100'ün üzerinde at var. Bunlar çevreye büyük zarar veriyorlar. Hayvanlarımızın yemlerini yiyorlar. Bölgede suyumuz az suyumuzu da içiyorlar. İçmek zorundalar ama mağdur oluyoruz. Bunlara bir çözüm bulunması lazım. Başıboş olarak istedikleri yerlere gidiyorlar. Zeytinliklere, tarlalara giriyorlar. Muhtarımız konuyla ilgili Kaymakamlığa başvurdu" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
