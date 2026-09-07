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Arhavi'de Ayı Evin Kapısına Kadar İndi

Arhavi'de Ayı Evin Kapısına Kadar İndi
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Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Ulaş Köyü'nde yerleşim alanına inen bir ayı, bir evin kapısına kadar yaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ayının çevreyi kontrol ettikten sonra bölgeden uzaklaştığı görüldü. Köy sakinleri bu durum nedeniyle endişe yaşadı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde yerleşim alanına inen ayının bir evin kapısına kadar geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Arhavi ilçesine bağlı Ulaş Köyü'nde meydana geldi. Yerleşim alanına inen ayı, Ali Gülşen'e ait evin çevresinde dolaştıktan sonra kapıya kadar yaklaştı. Evin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, ayının bir süre çevreyi kontrol ettiği görüldü. Ardından bölgeden uzaklaşarak gözden kaybolan ayı, köy sakinlerinde endişeye neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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