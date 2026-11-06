Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın'ın iç kesimlerinin yükseklerinde hafif zirai don 9 Kasım öğleye kadar sürecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın iç kesimlerinin yükseklerinde hafif zirai don 9 Kasım öğleye kadar sürecek
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji, Aydın'ın iç kesimlerinin yükseklerinde 7 Kasım gece saatlerinden 9 Kasım öğle saatlerine kadar hafif kuvvette zirai don beklendiğini açıkladı. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların tedbirli olması ve sıcaklık tahminlerini takip etmesi istendi.

Aydın'ın iç kesimlerinin yüksek rakımlı bölgelerinde yarın gece saatlerinden itibaren hafif kuvvette zirai don bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Aydın'ın iç kesimlerinin yükseklerinde 07.11.2026 (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren, 09.11.2026 (Pazartesi) öğle saatlerine kadar hafif kuvvette zirai don olayı tahmin edilmektedir. Tarımsal faaliyetlerle, uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Serenay Sarıkaya'nın 11 yıllık hayali gerçek oldu! Ajda Pekkan'la düet yaptı

Ajda Pekkan mikrofonu Serenay'a uzattı! Geceye damga vurdular
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eda Taşpınar 94 yaşındaki anneannesiyle hamama girdi! Pozları dikkat çekti12

94 yaşındaki anneannesiyle hamama girdi!
Demet Özdemir'in siyah elbisesi olay oldu! Cesur tarzıyla büyüledi

Güzel oyuncunun siyah elbisesi olay oldu! Cesur tarzıyla büyüledi
CHP'li vekil, Sözcü TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü: Fatma Betül'ün tutuklanması...

CHP'li vekilin Sözcü TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdüğü anlar
Saniyeler içinde küle döndü! 'Ölümün de hayırlısı' dedirten olay

"Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
Milli Takım'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar

Televizyonu böyle takip etti! Adını duyunca kendinden geçti
Athena Gökhan 30 milyon liraya yeşile döndü! Son hali şaşırttı16

Saçları 30 milyon liraya yeşerdi!
Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı

Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı