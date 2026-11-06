Aydın'ın iç kesimlerinin yükseklerinde hafif zirai don 9 Kasım öğleye kadar sürecek

Aydın'ın iç kesimlerinin yükseklerinde hafif zirai don 9 Kasım öğleye kadar sürecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, Aydın'ın iç kesimlerinin yükseklerinde 7 Kasım gece saatlerinden 9 Kasım öğle saatlerine kadar hafif kuvvette zirai don beklendiğini açıkladı. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların tedbirli olması ve sıcaklık tahminlerini takip etmesi istendi.
Aydın'ın iç kesimlerinin yüksek rakımlı bölgelerinde yarın gece saatlerinden itibaren hafif kuvvette zirai don bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Aydın'ın iç kesimlerinin yükseklerinde 07.11.2026 (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren, 09.11.2026 (Pazartesi) öğle saatlerine kadar hafif kuvvette zirai don olayı tahmin edilmektedir. Tarımsal faaliyetlerle, uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir" denildi.