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Aydın'da Sıcak Hava Etkisini Sürdürecek: Bugün 39 Derece

Aydın'da Sıcak Hava Etkisini Sürdürecek: Bugün 39 Derece
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Aydın'da bugün hava sıcaklığının 39 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki dört gün boyunca hava açık ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yarın en yüksek sıcaklık 38 derece olacak, Salı ve Perşembe günleri 36, Çarşamba günü ise 37 dereceye ulaşması tahmin ediliyor. Rüzgarın saatte 5 ila 25 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Aydın'da hava sıcaklığının bugün 39 dereceye kadar yükselmesi, kentte sıcak havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Meteoroloji verilerine göre Aydın'da sıcak hava önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Aydın için hazırlanan hava tahmin raporuna göre kentte bugün havanın açık olması bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklığın 28 dereceden başlayarak öğle saatlerinde 39 dereceye kadar yükselmesi, akşam saatlerinde ise 30 dereceye kadar gerilemesi tahmin ediliyor. Kentte yarın en düşük sıcaklığın 23, en yüksek sıcaklığın ise 38 derece olması beklenirken, 8 Eylül Salı günü 21 ila 36, 9 Eylül Çarşamba günü 21 ila 37, 10 Eylül Perşembe günü ise 21 ila 36 derece arasında sıcaklık öngörülüyor. Dört günlük tahminin tamamında havanın açık ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise bugün güneybatı, batı-güneybatı, batı-kuzeybatı ve ilerleyen saatlerde kuzey-kuzeydoğu yönlerinden saatte 5 ila 25 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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