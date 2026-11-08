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Aydın'da perşembe günü kıyılarda kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

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Aydın'da perşembe günü kıyılarda kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün 8-12 Kasım raporuna göre Aydın'da pazartesi batı kıyılarında sağanak, perşembe kıyı kesimlerde kuvvetli olmak üzere il genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kentte sıcaklıklar 6-21 derece arasında seyredecek, sabahları yer yer sis ve pus görülecek.

Aydın'da yeni haftayla birlikte yağışlı hava etkisini göstermeye hazırlanıyor. Meteoroloji verilerine göre kentte pazartesi günü batı kıyılarında sağanak yağış beklenirken, perşembe günü ise kıyı kesimlerde kuvvetli olmak üzere il genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan 8-12 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre Aydın'da önümüzdeki günlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. 9 Kasım Pazartesi günü hava sıcaklığının en düşük 6, en yüksek 19 derece olması beklenirken, akşam geç saatlerde kentin batı kıyılarında sağanak yağış görülecek. Sabah saatlerinde ise merkez çevreleri ve kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus etkili olacak. 10 Kasım Salı günü çok bulutlu havanın zamanla parçalı bulutluya dönmesi, sabahın ilk saatlerinde ise sağanak yağış görülmesi bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığının 11, en yüksek sıcaklığının 19 derece olacağı tahmin ediliyor. 11 Kasım Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu havanın etkisini sürdüreceği Aydın'da, kıyı kesimlerde sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde kentin batı ve güney kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği, hava sıcaklığının ise 10 ila 21 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.

Perşembe günü kuvvetli yağış bekleniyor

12 Kasım Perşembe günü ise Aydın genelinde yağışlı hava etkisini artıracak. Meteoroloji tahminlerine göre kıyı kesimlerde kuvvetli olmak üzere il genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Perşembe günü hava sıcaklığının en düşük 12, en yüksek 21 derece olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Aydın'da 8 Kasım Pazar günü gün içerisinde sıcaklığın 17 dereceye kadar yükselmesi, akşam saatlerinde ise 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde parçalı bulutlu havanın etkili olacağı kentte, rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerinden saatte 30-50 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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