Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın'da metrekareye en fazla yağış 45 kilogramla Kuşadası Güzelçamlı'ya düştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'da metrekareye en fazla yağış 45 kilogramla Kuşadası Güzelçamlı'ya düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da dün etkili yağışlarda metrekareye en fazla yağış 45 kilogramla Kuşadası Güzelçamlı'ya düştü. Meteorolojinin verilerine göre yağışlar önümüzdeki üç gün aralıklarla sürecek, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Aydın'da dün etkili yağışların ardından metrekare başına en fazla yağış 45 kilogram ile Kuşadası Güzelçamlı'ya düştü.

Sağanak yağışların etkili olduğu Aydın'da meteoroloji, metrekareye düşen yağış miktarını açıkladı. Verilere göre (01.11.2026 06: 00 - 02.11.2026 06: 00 arası) en fazla yağış alan bölgeler şöyle oluştu; Kuşadası Güzelçamlı 40,5, Söke 32,8, Kuşadası merkez 23,3, Efeler 17,9, Çine Kavşit 16,9, Germencik 15,9, İncirliova 15,7. Yağışların önümüzdeki üç gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceği öğrenilirken yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli davranması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Depremde ikiye bölünen zeytin bahçesinde tedirgin hasat! 300 metrelik yarığın kenarında çalışıyorlar

Önce masmavi duman yükseldi, sonra bahçe ikiye bölündü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güney Kore lideri Lee'den Erdoğan'a Türkçe mesaj: Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı ülkeye iner inmez Türkçe paylaşım yaptı
Her şey bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yürüyüş bugün sona eriyor

Bir doğum günü kartıyla başladı! 28 yıllık yolculuğun son günü
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sorusuna yanıt

Herkes Fenerbahçe sorusuna verdiği cevaba kilitlendi
Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafı ortaya çıktı

Cadılar Bayramı’nı eleştirmişti! Kostümlü fotoğrafı ortaya çıktı
Dünya Gazetesi’nin sahibi Umut Güner hakkında ev hapsi kararı verildi

Gözaltına alınan medya patronu hakkında karar verildi
Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası

Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası
Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı

Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı