Aydın'da termometreler 42 dereceyi gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün yayımladığı hava tahmin raporuna göre Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Hafta sonundan itibaren kent genelinde en yüksek sıcaklığın 42 dereceye ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan 18 Temmuz 2026 tarihli hava tahmin raporuna göre Aydın'da bugün havanın gün boyunca açık olması bekleniyor. Sabah saatlerinde 31 derece olan hava sıcaklığının öğle saatlerinde 41 dereceye kadar yükseleceği, 15.00-18.00 saatleri arasında ise 40 derece seviyelerinde seyredeceği tahmin edildi. Gün içerisinde rüzgarın ağırlıklı olarak güney ve güneybatı yönlerden saatte 30 ila 40 kilometre hızla eseceği, akşam saatlerinde ise kuzeybatı yönüne döneceği bildirildi.

Meteoroloji verilerine göre kentte sıcak hava etkisini önümüzdeki günlerde de sürdürecek. 19 Temmuz Pazar günü en düşük 26, en yüksek 42 derece, 20 Temmuz Pazartesi günü 25-42 derece, 21 Temmuz Salı günü 26-42 derece ve 22 Temmuz Çarşamba günü ise 26-42 derece sıcaklık beklenirken, havanın dört gün boyunca az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyardı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı