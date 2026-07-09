Haberler

Aydın Efeler'de bunaltan sıcak hayatı yavaşlattı

Aydın Efeler'de bunaltan sıcak hayatı yavaşlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin en sıcak illerinden Aydın'da hava sıcaklığı 36 dereceye ulaştı. Vatandaşlar gölgelik alanlara ve parklara yönelirken, uzmanlar sıcak saatlerde dışarı çıkılmaması uyarısı yaptı.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın'da bunaltıcı hava etkisini sürdürüyor. Efeler ilçesinde öğleden sonra akşam saatleri sıralarında termometreler 36 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık ise daha yüksek oldu. Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alanlara ve parklara yöneldi.

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı Aydın'da hava sıcaklığı gün boyu yüksek seyretti. Efeler ilçesinde öğleden sonra akşam saatlerinde 36 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle kent merkezinde birçok vatandaş güneşten korunmak için ağaç gölgelerini ve parkları tercih etti. Kimileri banklarda dinlenirken, kimileri de serinleyebilmek için gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Sıcak havanın etkisiyle cadde ve sokaklarda hareketlilik azalırken, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar ise şapka, şemsiye ve güneş gözlüğü kullanarak güneşten korunmaya çalıştı. Uzmanlar, özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mümkün olduğunca güneş altında kalmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve serin ortamlarda bulunmaları gerektiğini belirtiyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler

Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Gizli karargah ilk kez görüntülendi
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti

Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem! Meloni'nin kararı dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu adam kim? Fenerbahçe'nin fikstür paylaşımı ortalığı karıştırdı

Bu adam kim? Fenerbahçe'nin fikstür paylaşımı ortalığı karıştırdı
Arjantin'e kara para aklama iddiaları kapsamında soruşturma

Kara para aklama iddialarından soruşturma başlatıldı
Çin'de ayakkabı fabrikasında facia: 28 kişi yanarak can verdi

Ülkenin yaşadığı en büyük felaket! Yüzlerce işçi cehennemi yaşadı

Kardeş katliamcısı emekli imam adliyeden böyle çıkarıldı

Kardeş katliamcısı emekli imam adliyeden böyle çıkarıldı
Bakan Çiftçi açıkladı: Her gün bin Suriyeli ülkesine dönüyor

Bakan Çiftçi açıkladı! Her gün bin kişi gidiyor
Acı ikiye katlandı! Çisem'den sonra minik kızı da hayatını kaybetti

Acı ikiye katlandı! Çisem'den sonra minik kızı da hayatını kaybetti
İran'dan NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'ne tepki

İran'dan Türkiye'nin de imzaladığı bildiriye sert tepki