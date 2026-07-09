Aydın Efeler'de bunaltan sıcak hayatı yavaşlattı

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın'da bunaltıcı hava etkisini sürdürüyor. Efeler ilçesinde öğleden sonra akşam saatleri sıralarında termometreler 36 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık ise daha yüksek oldu. Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alanlara ve parklara yöneldi.

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı Aydın'da hava sıcaklığı gün boyu yüksek seyretti. Efeler ilçesinde öğleden sonra akşam saatlerinde 36 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle kent merkezinde birçok vatandaş güneşten korunmak için ağaç gölgelerini ve parkları tercih etti. Kimileri banklarda dinlenirken, kimileri de serinleyebilmek için gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Sıcak havanın etkisiyle cadde ve sokaklarda hareketlilik azalırken, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar ise şapka, şemsiye ve güneş gözlüğü kullanarak güneşten korunmaya çalıştı. Uzmanlar, özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mümkün olduğunca güneş altında kalmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve serin ortamlarda bulunmaları gerektiğini belirtiyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı