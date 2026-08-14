Balıkçıdan örnek davranış: Yayın balığını suya geri bıraktı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Altınkaya Barajı'nda balık avlayan Sercan Çakar, yakaladığı yayın balığını gelişimini tamamlaması için yeniden suya bırakarak örnek bir davranış sergiledi.

Altınkaya Barajı'nda avlanan Atakum Avcılar Derneği üyesi Sercan Çakar, yakaladığı yayın balığının yasal sınırların üzerinde olmasına rağmen henüz daha fazla gelişmesi gerektiğini düşünerek balığı suya geri bıraktı. Çakar'ın bu davranışı, avcılar arasında takdir topladı. Yayın balığının ekonomik değeri yüksek balık türlerinden biri olduğunu belirten Çakar, yetişkin yayın balıklarının 2 metreyi aşabildiğine dikkat çekti.

Atakum Avcılar Derneği Başkanı Rasim Taner ise Sercan Çakar'ı duyarlı davranışından dolayı tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı