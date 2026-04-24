Atıl durumdaki tarım arazilerine ayçiçeği ekimi yapıldı

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kentte atıl durumda bulunan tarım arazilerinim üretime kazandırılması amacıyla ayçiçeği ekimi yapıldı.

Kent genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) çerçevesinde; atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması, bitkisel üretimde verimliliğin artırılması, üretim planlamasının desteklenmesi ve üreticilerimizin girdi maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlanmasına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Bu çerçevede dağıtımı yapılan ayçiçeği tohumları toprakla buluşturularak ekim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen ekim faaliyetleriyle; tarım arazilerinin daha etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve bitkisel üretime katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Ekimi gerçekleştirilen ürünlerin üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, bereketli ve verimli bir üretim sezonu diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı