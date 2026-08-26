Haberler

Artvin-Şavşat Yolu Heyelanla Kapandı

Artvin-Şavşat Yolu Heyelanla Kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin-Şavşat karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Artvin- Şavşat karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan aşırı yağışların ardından Artvin-Şavşat karayolunun 50. kilometresinde, Pınarlı (Porta) köyü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının yola sürüklenmesi sonucu karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

Olayın ardından yetkililerin bölgede temizleme çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi

Okullarda tüm velileri ilgilendiren zorunluluk geri getirildi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran gözü kararttı: Trump'ın küçük oğlunun başına servet kondu

İran gözü fena kararttı: Küçük Trump'ın başı dertte
Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı! İşte sebebi

Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı! İşte sebebi
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! İndirim geliyor

Günlerdir beklenen haber geldi! Gece yarısı büyük değişiklik var
Vadi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte Ahlat’ı gezdi

Boyuna gelen 2 oğlunu da yanına alıp bakın nereye gitti

Kayseri'de komşusuyla tartışan eski muhtar öldürüldü

Komşu kavgası kanlı bitti! Eski muhtar kurtarılamadı
Pasaportlarına el koyup kadınları pazarlıyorlardı! kıskıvrak yakalandılar

Kadın pazarlayan çete çökertildi

9 yıl önce av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu! Dosya raftan indi, acılı aile adalet bekliyor

Dosya raftan indi, acılı aile adalet bekliyor