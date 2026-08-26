Artvin-Şavşat Yolu Heyelanla Kapandı

Artvin- Şavşat karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan aşırı yağışların ardından Artvin-Şavşat karayolunun 50. kilometresinde, Pınarlı (Porta) köyü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının yola sürüklenmesi sonucu karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

Olayın ardından yetkililerin bölgede temizleme çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı