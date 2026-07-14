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Artvin'de gece etkili olan sağanak taşkınlara neden oldu

Artvin'de gece etkili olan sağanak taşkınlara neden oldu
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Artvin'in Ardanuç ilçesinde gece etkili olan sağanak yağış, taşkına neden oldu. Eşkinar köyünde yollar çamur ve molozla kaplanırken, ekipler iki saatlik çalışmayla ulaşımı yeniden sağladı. Bazı tarım arazileri sular altında kaldı.

Artvin'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Ardanuç ilçesinde taşkınlara neden oldu. Vadilerden gelen sel suları beraberinde çamur, kaya ve taş parçalarını sürükleyerek köy yollarını ulaşıma kapattı.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Eşkinar köyünde gece etkili olan sağanak yağış sonrası dere yataklarından gelen çamur, taş ve kaya parçaları köy yollarını ulaşıma kapattı.

Yağışın ardından köyün birçok noktasında su birikintileri oluşurken, yollar çamur ve moloz yığınlarıyla kaplandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, gece saatlerinde iş makineleriyle çalışma başlattı.

Yaklaşık iki saat süren yoğun çalışmanın ardından yolları kapatan çamur, taş ve kaya parçaları temizlenerek ulaşım yeniden sağlandı.

Öte yandan taşkın nedeniyle köydeki bazı tarım arazileri de sular altında kaldı. Ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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