Artvin'de kara leylek görüntülendi

Artvin'de bir dağ yamacında kayalıklarda dinlenen kara leylek, dron kamerası ile görüntülendi.

Kışı çoğunlukla Afrika'da geçiren, mart-nisan aylarında Anadolu'ya geri dönen kara leylekler, Artvin'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dron kamerası ile görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, beyaz leyleklerden farklı olarak ürkek bir tür olan kara leyleğin görüntülerini, "Durgunluğun içinde saklı bir güç var. Kara leylek, bu gücü sessizce taşıyor" başlığı ile sosyal medya hesabından paylaştı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı