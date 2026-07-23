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Artvin'de "3 gün boyunca denize girmeyin" çağrısı

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Artvin Valiliği, 25-27 Temmuz 2026'da beklenen kuvvetli rüzgar ve 2 metreye varan dalgalar nedeniyle can güvenliği için denize girilmemesi uyarısı yaptı.

Artvin Valiliği, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın meteorolojik değerlendirmeleri doğrultusunda 25-26-27 Temmuz 2026 tarihlerinde il genelinde deniz ve hava şartlarının olumsuz seyredeceğini bildirerek vatandaşlara denize girmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, söz konusu tarihlerde dalga yüksekliğinin 1,5 metreye, yer yer ise 2 metreye kadar ulaşmasının beklendiği, kuvvetli rüzgarın etkili olacağı belirtildi.

Can güvenliğinin sağlanması, suda boğulma vakalarının önlenmesi ve olası üzücü olayların yaşanmaması amacıyla vatandaşların belirtilen tarihlerde denize girmemeleri, kıyı kesimlerinde ise dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yetkililer, olumsuz hava ve deniz koşulları süresince vatandaşların resmi kurumların uyarılarını takip etmeleri çağrısında bulundu. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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