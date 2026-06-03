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Tokat'ta dolu yağışı yolları beyaza bürüdü

Tokat'ta dolu yağışı yolları beyaza bürüdü
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Tokat'ın Artova ilçesinde akşam üzeri başlayan dolu yağışı, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Bazı noktalarda dolu birikintileri kar yağışını andıran görüntüler oluşturdu.

Tokat'ın Artova ilçesinde etkili olan dolu yağışı, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.

Artova ilçesinde akşam üzeri başlayan yağış, yer yer kuvvetini artırarak doluya dönüştü. Kısa sürede çevre beyaza büründü. Bazı noktalarda dolu birikintileri kar yağışını andıran görüntüler oluşturdu. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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