Arsuz'da Yorgun Leylek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde kayalıklarda yorgun düşen leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karaağaç Sahili'nde kayalıklarda yorgun halde bulunan leylek, ekipler tarafından alınarak bir gece misafir edildi. Sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Leyleğin sağlık kontrollerinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı