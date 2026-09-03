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Arsuz'da Yorgun Leylek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Arsuz'da Yorgun Leylek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde Karaağaç Sahili'nde kayalıklarda yorgun halde bulunan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak bir gece misafir edildi. Sağlık kontrolleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen leyleğin, kontrollerin ardından doğal yaşam alanına bırakılması bekleniyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde kayalıklarda yorgun düşen leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karaağaç Sahili'nde kayalıklarda yorgun halde bulunan leylek, ekipler tarafından alınarak bir gece misafir edildi. Sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Leyleğin sağlık kontrollerinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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