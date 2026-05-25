Van Gölü ve Arin Gölü havadan aynı kadrajda görüntülendi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü, Van Gölü ile birlikte dron ile görüntülendi. Havadan kaydedilen eşsiz manzaralar, bölgenin doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Adilcevaz'da gerçekleştirilen dron çekimlerinde, Van Gölü'nün Adilcevaz kıyıları ile Arin Gölü aynı kadrajda görüntülendi. Van Gölü'nün kuzey kıyısında, Adilcevaz sınırları içerisinde yer alan Arin Gölü'nün etkileyici görüntüsü izleyenleri mest etti.

Bin 649 metre rakımda bulunan ve yaklaşık 3 bin 712 metrekarelik alana sahip Arin Gölü ile Van Gölü'ne kıyısı bulunan Esenkıyı köyü de havadan görüntülenen noktalar arasında yer aldı. Dron çekimlerinde göllerin sakin yüzeyi ve ilkbaharla birlikte canlanan doğanın renkleri güzel görüntüler oluşturdu.

Çekimlerin arka planında ise zirvesi karla kaplı 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı tüm ihtişamıyla görüntüyü tamamladı. Bölgenin doğal dokusu, gökyüzünden kaydedilen görüntülerle adeta görsel şölene dönüştü. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı