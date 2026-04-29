Arıcak'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde sağanak ve dolu etkili olurken, ilçe kısa sürede beyaza büründü.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ'da sağanak yağış yer yer etkili olurken, Arıcak ilçesinde sağanak, doluyla birlikte kendini gösterdi. Doluyla birlikte ilçe kısa sürede beyaza büründü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin tenteleri altına ve kapalı alanlara sığındı. Bazı sürücüler ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan ilçede bazı tarım arazilerinin zarar gördüğü öğrenildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Bingöl çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yer yer dolu hadisesinin görülebileceği tahmin edilmektedir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu

Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu
8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu

Günlerdir aranıyordu! 8 yaşındaki Osman'dan kahreden haber
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco Samandıra'da krallar gibi karşılandı

Aracın içerisindeki bu anları hayatı boyunca unutamayacak

Berlin'de sıra dışı sergi! Musk ve Zuckerberg kafalı robot köpekler gündemde

Tüyler ürperten görüntü! Binaya girenler dondu kaldı
Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi

Rojin'in babası "bize ihanet etti" deyip bir kişinin ismini verdi
8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu

Günlerdir aranıyordu! 8 yaşındaki Osman'dan kahreden haber
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: 44 yaralı

Şehirde can pazarı! Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi
Tarihi geceye damga vuran görüntü

Tarihi geceye damga vuran görüntü