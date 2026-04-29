Arıcak'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde sağanak ve dolu etkili olurken, ilçe kısa sürede beyaza büründü.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ'da sağanak yağış yer yer etkili olurken, Arıcak ilçesinde sağanak, doluyla birlikte kendini gösterdi. Doluyla birlikte ilçe kısa sürede beyaza büründü. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin tenteleri altına ve kapalı alanlara sığındı. Bazı sürücüler ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan ilçede bazı tarım arazilerinin zarar gördüğü öğrenildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Bingöl çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yer yer dolu hadisesinin görülebileceği tahmin edilmektedir" denildi. - ELAZIĞ

