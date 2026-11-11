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Ardahan Üniversitesi yerleşkesinde fidanlar 11 Kasım'da toprakla buluşturuldu

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Ardahan Üniversitesi yerleşkesinde fidanlar 11 Kasım'da toprakla buluşturuldu
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Ardahan Üniversitesi yerleşkesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Vali Yardımcısı Mehmet Sert, Ardahan Orman İşletme Müdürü Ömür Temur, il protokolü ve vatandaşların katıldığı etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

Ardahan'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Ardahan Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine Vali Yardımcısı Mehmet Sert, Ardahan Orman işletme Müdürü Ömür Temur, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Yardımcısı Mehmet Sert ve protokol üyeleri, katılımcılarla birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinlikte, ağaçlandırmanın yalnızca bugünün değil, geleceğin de en önemli yatırımlarından biri olduğuna dikkat çekildi. Dikilen her fidanın geleceğe bırakılan bir miras olduğu vurgulanırken, daha yeşil bir çevre için ağaçlandırma çalışmalarının önemine işaret edildi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen faaliyet, doğaya ve gelecek nesillere duyulan sorumluluğun anlamlı bir göstergesi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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