Ardahan Hanak'ta yerleşim alanına inen 3 kurt sürücü tarafından görüntülendi

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Ardahan'da yerleşim yerine ilerleyen 3 kurt, yoldan geçen araç sürücüsü tarafından görüntülendi.

Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Çayağzı köyü arazisinde dolaşan 3 kurt köylüleri de korkuttu. Aç kaldığı değerlendiren ve yerleşim alanına inen kurtlar, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, sonbaharın etkisiyle sararan arazide dolaşan kurtlar bir süre Çayağzı köyünün çevresinde dolaştı. Kurtların daha sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı